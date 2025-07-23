التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

يعد التهاب البروستاتا من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين الرجال خاصة من هم في سن الخمسين أو أكبر وتسبب آلاما قوية وصعوبة في التبول، و هو التهاب يصيب غدة البروستاتا.

ووفقا لموقع dailymedical نقدم لك الاعراض و طرق العلاج..

تشمل أنواع التهاب البروستاتا ما يلي:

-التهاب البروستاتا البكتيري الحاد.

-التهاب البروستاتا البكتيري المزمن.

-التهاب البروستاتا المزمن (متلازمة آلام الحوض المزمنة).

-التهاب البروستاتا غير البكتيري (التهاب البروستاتا الالتهابي بدون أعراض).

ما أعراض التهاب البروستاتا؟

عندما يُصاب الشخص بأحد أنواع التهاب البروستاتا الأربعة، تصبح أنسجة البروستاتا والمنطقة المحيطة بها متورمة ومؤلمة ومتهيجة، وتختلف الأعراض حسب نوع الالتهاب وسببه، ولكن من المهم مراجعة الطبيب إذا شعرت بألم في الحوض أو لاحظت تغيّرات في التبول.

في بعض الحالات، مثل التهاب البروستاتا غير البكتيري، قد لا تظهر أي أعراض، أما الأنواع الثلاثة الأخرى فغالبًا ما تشترك في الأعراض التالية:

-ألم في أسفل البطن أو الأعضاء التناسلية أو منطقة العجان (المنطقة بين كيس الصفن والشرج)، وقد يمتد إلى أسفل الظهر.

-رغبة متكررة في التبول.

-ألم أثناء التبول (عسر التبول).

-انقطاع وتقطع في مجرى البول.

-وجود دم في البول.

-وجود دم في السائل المنوي.

-ألم أثناء العلاقة الجنسية.

-ألم عند القذف.

-ضعف أو صعوبة في الانتصاب.

أما التهاب البروستاتا البكتيرى الحاد، فقد يسبب أعراضًا تشبه الإنفلونزا مثل الحمى، وآلام الجسم، والقشعريرة.

كيف يمكن علاج التهاب البروستاتا في المنزل؟

يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل بدء أي علاج منزلي. ومع ذلك، قد يوصي الطبيب ببعض الإجراءات المنزلية المساعدة في تخفيف الأعراض، منها:

-شرب كميات وفيرة من السوائل للحفاظ على الترطيب.

-استخدام مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والانزعاج.

-تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها قد تسبب الجفاف.

-الجلوس في حمامات دافئة (حمامات المقعدة) أو استخدام كمادات دافئة على أسفل الظهر لتخفيف الألم.

-أداء تمارين بسيطة مثل تمارين كيجل أو تمارين الإطالة للمساعدة على استرخاء عضلات قاع الحوض.

-الجلوس على وسادة دائرية (بشكل دونات) عند الشعور بالألم، وتجنّب الأنشطة التي تزيد من الانزعاج مثل ركوب الدراجة.