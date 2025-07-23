طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، طريقة عمل الحواوشي.

طريقة عمل الحواوشى

مقادير الحواوشي :

½ كيلو لحم مفروم

250 غ دهن خروف

بصلة وسط مفرومة ناعم

2 فلفل اخضر

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل اسود

2 حبهان

¼ كوب زيت

2 فلفل اخضر

5 أرغفة خبز

طريقة عمل الحواوشي :

1. افرمي البصل ناعما جدا و اتركيه جانبا فى وعاء عميق .

2. قطعى الفلفل قصطع صغيرة و ضيفيه بالوعاء على البصل .

3. ضيفى الملح و الكمون و الحبهان و الفلفل .

4. ضيفى اللحم المفروم و قومى برش قطعة من دهن الخروف على الخليط .

5. قومى بالتقليب و الخلط جيدا لتمتزج كل المكونات معا .

6. ادخلى الوعاء الثلاجة لمدة ساعة .

7. احضرى الخبز بعد مرور الساعة و اصنعى فى كل خبز من الجانب فتحة صغيرة ادخلى من خلالها الحشو و افرديه داخل الرغيف .

8. كررى الامر مع كل الارغفة الحشو .

9. ادهنى الخبز من اعلى و من اسفل بالزيت .

10. سخنى الفرن جيدا على نار متوسطة .

11. رصى الخبز فى صينية و ادخليها الفرن على الشبكة و اتركيه حتى تمام النضج (من ربع لتلت ساعة) .

12. يقدم الحواوشي ساخنا