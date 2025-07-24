قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها
إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى
مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
اسماء محمد

الإجهاد الحراري مشكلة الصيف الخطيرة.. ما الأعراض والعلاج؟

لا تستهين بالإجهاد الحراري واستدعي الطبيب في هذه الحالة  

يعد الإجهاد الحراري من أكثر المشكلات الصحية الشائعة خلال الفصل الصيف بين جميع الأعمار في مختلف أنحاء العالم خاصة المناطق التي تشهد ارتفاع شديد في الحرارة أو تتعرض لموجات حر قوية بشكل مؤقت.

وللتمكن من إنقاذ المصابين لذا نكشف لكم في هذا التقرير أهم المعلومات عن الإجهاد الحراري كالأعراض وطرق العلاج، وذلك نقلا عن موقع مايو كلينك.

الإجهاد الحراري

اعراض الإجهاد الحراري 


تساعد معرفة أعراض الإجهاد الحراري في التمكن من العلاج بشكل صحيح في وقت مبكر قبل الوصول إلى مرحلة المضاعفات الأخيرة حيث يمكن أن تصل للوفاة.

واليكم اهم أعراض الإجهاد الحراري الشائعة خلال فصل الصيف، وهى:

برودة الجلد ورطوبته مع الإصابة بقشعريرة أثناء التعرض للحرارة.

التعرق المفرط.
الإغماء.
الدوخة غير المبررة.
الإرهاق بدون سبب.
نبض سريع وضعيف في نفس الوقت.
انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.
التشنجات العضلية.
الغثيان أو القيء.
الصداع الذي لايزول.
العطش الشديد.
التشوش الذهني ولكن بدرجة بسيطة.
نقص كمية البول.

سلس البول


علاج الإجهاد الحراري 

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى ضربة حرارة إذا لم يُعالج، وهي حالة تهدد الحياة وإذا كنت تشك في الإصابة بالإجهاد الحراري، فاتبع هذه الخطوات للعلاج بسرعة :

انقل الشخص المصاب  خارج المكان الحار إلى مكان ظليل أوداخل مبنى أو مكيف هواء.

اجعل الشخص يستلقي على ظهره مع رفع الساقين والقدمين قليلاً.

انزع الملابس الضيقة أو الثقيلة مثل فك رابطة العنق والزرار الأول القميص وخلع جاكت البدلة.

اجعل الشخص يشرب ماءً باردًا أو أحد المشروبات الرياضية التي تحتوي على الكهارل  أو المشروبات غير الكحولية الأخرى الخالية من الكافيين وابتعد عن مدرات البول يمكن إعطاءه ماء مذاب به القليل من الملح.

برِّد جسم الشخص المصاب عن طريق رشه بالماء الفاتر أو مسح جسمه بإسفنجة مبللة بماء فاتر مع تهويته وراقب حالة الشخص بعناية.

اتصل بالطبيب إذا زادت قوة أعراض الإجهاد الحراري  أو إذا لم يتحسن الشخص بعد إجراءات الإسعافات الأولية له .

الإجهاد الحراري أعراض الإجهاد الحراري علاج الإجهاد الحراري طرق علاج الإجهاد الحراري الصيف موجة الحر ارتفاع الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

ابتزاز مسئولي مستشفى بهية بـ2 مليون جنيه.. عقوبة أدمن صفحة فيسبوك

دعايا انتخابات الشيوخ

ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية.. لا لافتات بدون ترخيص

اعلانات الطرق

مع قرب انتخابات الشيوخ.. قانون الإعلانات ينظم المشهد الدعائي على الطرق

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد