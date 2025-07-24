مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه

الإجهاد الحراري مشكلة الصيف الخطيرة.. ما الأعراض والعلاج؟

لا تستهين بالإجهاد الحراري واستدعي الطبيب في هذه الحالة

يعد الإجهاد الحراري من أكثر المشكلات الصحية الشائعة خلال الفصل الصيف بين جميع الأعمار في مختلف أنحاء العالم خاصة المناطق التي تشهد ارتفاع شديد في الحرارة أو تتعرض لموجات حر قوية بشكل مؤقت.

وللتمكن من إنقاذ المصابين لذا نكشف لكم في هذا التقرير أهم المعلومات عن الإجهاد الحراري كالأعراض وطرق العلاج، وذلك نقلا عن موقع مايو كلينك.

اعراض الإجهاد الحراري



تساعد معرفة أعراض الإجهاد الحراري في التمكن من العلاج بشكل صحيح في وقت مبكر قبل الوصول إلى مرحلة المضاعفات الأخيرة حيث يمكن أن تصل للوفاة.

واليكم اهم أعراض الإجهاد الحراري الشائعة خلال فصل الصيف، وهى:

برودة الجلد ورطوبته مع الإصابة بقشعريرة أثناء التعرض للحرارة.

التعرق المفرط.

الإغماء.

الدوخة غير المبررة.

الإرهاق بدون سبب.

نبض سريع وضعيف في نفس الوقت.

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

التشنجات العضلية.

الغثيان أو القيء.

الصداع الذي لايزول.

العطش الشديد.

التشوش الذهني ولكن بدرجة بسيطة.

نقص كمية البول.



علاج الإجهاد الحراري

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى ضربة حرارة إذا لم يُعالج، وهي حالة تهدد الحياة وإذا كنت تشك في الإصابة بالإجهاد الحراري، فاتبع هذه الخطوات للعلاج بسرعة :

انقل الشخص المصاب خارج المكان الحار إلى مكان ظليل أوداخل مبنى أو مكيف هواء.

اجعل الشخص يستلقي على ظهره مع رفع الساقين والقدمين قليلاً.

انزع الملابس الضيقة أو الثقيلة مثل فك رابطة العنق والزرار الأول القميص وخلع جاكت البدلة.

اجعل الشخص يشرب ماءً باردًا أو أحد المشروبات الرياضية التي تحتوي على الكهارل أو المشروبات غير الكحولية الأخرى الخالية من الكافيين وابتعد عن مدرات البول يمكن إعطاءه ماء مذاب به القليل من الملح.

برِّد جسم الشخص المصاب عن طريق رشه بالماء الفاتر أو مسح جسمه بإسفنجة مبللة بماء فاتر مع تهويته وراقب حالة الشخص بعناية.

اتصل بالطبيب إذا زادت قوة أعراض الإجهاد الحراري أو إذا لم يتحسن الشخص بعد إجراءات الإسعافات الأولية له .