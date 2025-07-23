تقسيمات وتكتيك.. فيريرا يكشف ملامح الزمالك الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الصباحية اليوم الأربعاء، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وشهد المران تخصيص فقرة فنية مكثفة من قبل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لتنفيذ تدريبات خططية مركزة ضمن البرنامج الفني والإعدادي للفريق.

وعقب ذلك، خاض اللاعبون تقسيمة بطول الملعب، شهدت حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، وسط متابعة دقيقة من فيريرا، الذي حرص على توجيه التعليمات وتصحيح الأخطاء بشكل لحظي لرفع مستوى التركيز والانضباط التكتيكي.

ويستعد الزمالك لخوض ثالث ودياته التحضيرية يوم الجمعة المقبل أمام وادي دجلة، ضمن معسكره المغلق، المقرر أن يختتم يوم 27 يوليو الجاري.

كان الفريق الأبيض قد استهل ودياته بالفوز على فريق رع بهدف دون رد، ثم تخطى الشمس بنتيجة 5-4 في مباراة مثيرة أقيمت السبت الماضي.