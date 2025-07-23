"حماية المستهلك" يُعلن حصاد 2024 – 2025: 9349 حملة رقابية و98% معدل إنجاز الشكاوى

أصدر جهاز حماية المستهلك تقريره السنوي عن عام 2024 – 2025، تحت عنوان "عام من المواجهة والرقابة وبناء الثقة من أجل مستهلك واعٍ وسوق مُنضبط"، حيث استعرض جهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الجهاز في تقريره أنه نفّذ 9349 حملة رقابية شملت المرور على 128,304 منشأة تجارية، أسفرت عن تحرير 31,041 محضر مخالفة وضبط 492 طنًا من السلع، إلى جانب أكثر من 741 ألف وحدة من العصائر والمعلبات، أبرزها بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية. وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وإحالتها للنيابة العامة.

وفيما يتعلق بالشكاوى، تلقى الجهاز 206,073 شكوى من المواطنين، تم حل 98% منها بمتوسط زمني بلغ 8 أيام فقط، وجاءت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في المرتبة الأولى بـ39,026 شكوى. واحتلت محافظة الإسكندرية صدارة المحافظات من حيث عدد الشكاوى بإجمالي 20,051 شكوى، تلتها كفر الشيخ ثم الشرقية.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور إبراهيم السجيني، على أن الجهاز نجح خلال العام في بناء ثقة المواطنين من خلال التحرك السريع لمواجهة أي ممارسات ضارة، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة. كما أكد السجيني أن الجهاز يمتلك إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط بالأسواق، مشيرًا إلى رفع كفاءة العاملين، والدفع بـ100 مأمور ضبط قضائي جديد، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي الشكاوى والبلاغات، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك.