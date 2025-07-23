قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليست للمنشآت النووية.. إيران توافق على زيارة فريق فني من وكالة الطاقة الذرية
الصليب الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة بمراحل
رابع محطاته الإفريقية .. وزير الخارجية يتوجه إلى مالي ضمن لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنيجر.. رسالة رئاسية تؤكد عمق العلاقات والتعاون المشترك
محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
اتحاد الكرة يقرر تسليم 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث
مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030
فرحانة بيها.. بدرية طلبة تستعرض سيارتها الجديدة
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك لتأهيل الفتيات
من الفص إلى الزبدية.. ترتيب المانجو من الأغلى للأرخص بعد تراجع الأسعار المفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ليس كل إصابة تستحق تعويضًا.. هذه الحالات يرفضها قانون التأمينات

قانون التامينات والمعاشات
قانون التامينات والمعاشات
حسن رضوان

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بوضوح الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر أو تعويض الإصابة، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة التأمين الاجتماعي وحماية أموالها من الاستغلال.

ووفقًا للمادة (57) من القانون، يُحرم المصاب من التعويض إذا ثبت أحد الأمور التالية:

تعمد الإصابة: في حالة إحداث المؤمن عليه الإصابة لنفسه عمدًا.

سوء السلوك الفاحش والمقصود: ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين:

إذا كانت الإصابة نتيجة تصرف تحت تأثير الخمور أو المخدرات.

إذا نتجت عن مخالفة تعليمات الوقاية الموضوعة في أماكن واضحة داخل العمل.

إلا أن القانون راعى الحالات الإنسانية، حيث نص على استثناء تلك الحالات من الحرمان من التعويض إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو تسببت في عجز دائم تتجاوز نسبته 25%.

وفي السياق ذاته، نظم القانون من خلال المادة 82 آليات تحديد نسبة العجز، مؤكدًا على التزام جهة العلاج بإخطار المصاب بنتيجة العلاج، ونسبة العجز إن وُجدت، مع منح الحق في التظلم الطبي عبر آلية التحكيم المنصوص عليها قانونًا.

كما ألزم القانون جهات العلاج بإبلاغ كل من جهة العمل وهيئة التأمين الصحي بفترات الإجازة المرضية، بحيث يُعتبر قرار جهة العلاج ملزمًا لصاحب العمل.

هذه التعديلات والإجراءات تؤكد أن التأمينات ليست مجرد آلية صرف تعويضات، بل نظام منضبط يوازن بين الحقوق والمسؤوليات، ويهدف إلى الحماية الجادة للعاملين دون التهاون مع الإهمال أو السلوك المتعمد.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات المخدرات الخمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد