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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم موعد صرف المعاشات كل شهر، حيث يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أول الشهر .

ومع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 ، تتزايد التساؤلات حول مواعيد وآليات الصرف من منافذ بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، وماكينات الـATM، في ظل حرص الدولة على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم وتيسير عمليات الصرف، و سُبل العيش الكريم.

وتبدأ  عملية صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أول يوم فى شهر أغسطس من جميع منافذ الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات ال ATM .

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع كافة  الترتيبات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025   ، وذلك متضمن الزيادة الجديد بنسبة 15%.

ووجه فى وقت سابق، اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر والتقدير الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من اول يوليو  تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

وأوضح عوض، أن الحد الأقصى للزيادة   2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس 2025 صرف المعاشات بنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2025 أول الشهر

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