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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطورات مشروع الضبعة.. موعد تشغيل أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء في مصر

مشروع المفاعل النووي المصري
مشروع المفاعل النووي المصري
وفاء نور الدين

المفاعل النووي المصرى حلم المصريين (مشروع القرن الحادي والعشرين) منذ منتصف القرن الماضي أصبح واقعاً ملموساً، ففي مثل هذه الأيام منذ ثلاث سنوات تحديدا في 20 يوليو 2022  انتقلت مصر من دولة تخطط لإنشاء مفاعل نووي إلى دولة بدأت فعليا في تنفيذه بصب خرسانة الوحدة الأولى للمفاعل النووي، لتكمل مصر استراتيجيتها في تنويع مصادر توليد الكهرباء.

ويبدأ التشغيل التجريبي للمفاعل الأول في محطة الضبعة النووية خلال النصف الثاني من عام 2027، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه في النصف الثاني من عام 2028، وتليها المراحل الثلاث خلال عام 2029.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ بزيارة تفقدية لموقع المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة تطورات المشروع  مؤكدا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقاً لحلم وطني يراود الشعب المصري منذ منتصف القرن الماضي، واليوم أصبح واقعاً ملموساً .    

تطورات مشروع الضبعة

و يستعرض صدى البلد في هذا التقرير  تطور الأعمال بمشروع الضبعة من أخر التطورات وحتى بدايتها ،  ففي 13 يوليو الجاري  الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية.

وقد أُنجز تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في غضون أسبوعين، ويبلغ قطر هذا المستوى 44 مترًا، وشارك نحو 50 متخصصًا في تركيب كل شريحة، وتم تنفيذ أعمال التركيب باستخدام رافعة ثقيلة تبلغ قدرتها 1350 طنًا.
 


وشهد موقع المحطة النووية بالضبعة يوم الإثنين الموافق 19 مايو 2025 تحقيق إنجاز جديد في مسار تنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية.

هذا وقد تمت الأعمال قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني، كما  تم الانتهاء من صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني للوعاء ذاته يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، وبذلك الإنجاز الجديد تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية لكامل المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل في الوحدة النووية الثانية.
 

 وفي  4 مارس 2025 تم  الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة الانتهاء من تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية ،حيث تم قبلها في  16 فبراير 2025  بدأ أعمال تركيب المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل للوحدة النووية الثانية.  

وفي 19 يناير تم تركيب الهيكل المعدني أعلى مصيدة قلب المفاعل 

 و حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى 30 أغسطس 2023 على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة لتنجز الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة بداية  2024.

 وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة فى 3 مايو 2023، والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022،

اما الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى تمت في 20 يوليو 2022. 

وكانت مصر وروسيا وقعا اتفاقية حكومية في 2015، لإنشاء 4 وحدات طاقة نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة. .

وفي 2016،وافقت مصر على القروض الروسية لتمويل المشروع. تبلغ تكلفة المشروع نحو 30 مليار دولار،و سيوفر مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية، وفق تصريحات الدكتورأمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية 

 مشروع الضبعة


تعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث .


ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم المساعدة في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلًا عن قيام الجانب الروسي - بموجب اتفاقية منفصلة – ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.

المفاعل النووي محطة الضبعة النووية الكهرباء

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