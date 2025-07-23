خطوة مهمة وشرف.. ماذا قال عبدالله السعيد عن تجديد عقده مع الزمالك؟

أعرب عبدالله السعيد، نجم خط وسط نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين، مؤكدًا أن استمراره مع القلعة البيضاء في هذه المرحلة يمثل إضافة كبيرة له على الصعيد الكروي.

شرف ارتداء قميص الزمالك

وفي تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة نادي الزمالك، أوضح السعيد أن اللعب لنادٍ بحجم الزمالك يعد شرفًا لأي لاعب، مشيرًا إلى أنه يسعى لاستغلال كل لحظة يرتدي فيها القميص الأبيض من أجل تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في حصد البطولات.



روح الفريق والتزام جماعي

وشدد اللاعب المخضرم على أهمية العمل الجماعي داخل الفريق، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى ما لديه، وسيقاتل بروح الفريق الواحد إلى جانب زملائه من أجل الظهور بشكل مميز وإسعاد الجماهير الوفية التي وصفها بأنها تستحق الكثير لما تبذله من دعم مستمر للفريق في جميع الأوقات.

دعم الصفقات الجديدة

وأشار السعيد إلى أن الصفقات الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت للانسجام داخل الفريق، مؤكدًا على أهمية دعم اللاعبين الكبار لهم، وتوفير الأجواء المناسبة ليقدموا أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

وأكد أن جميع عناصر الفريق سيقفون خلفهم من أجل تسريع عملية التأقلم والاندماج.

واختتم عبدالله السعيد تصريحاته بتوجيه رسالة شكر خاصة إلى جماهير الزمالك، قال فيها: “أشكر جمهور الزمالك على دعمه المتواصل.

نعدهم بأن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق البطولات وإسعادهم في الموسم الجديد.