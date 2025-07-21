صفقات قوية للزمالك في الميركاتو الصيفي.. والأبيض يجدد عقد عبدالله السعيد

واصل نادي الزمالك، تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بإبرام عدة صفقات قوية، في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات في الموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع الحارس المهدي سليمان، لاعب الاتحاد السكندري السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، لتدعيم مركز حراسة المرمى بخبرة كبيرة.

كما نجح النادي في التعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، في صفقة تعد من أبرز صفقات الصيف حتى الآن.

وفي إطار تدعيم الخط الأمامي، ضم الزمالك الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف قادمين من نادي فاركو، بعقود تمتد لخمسة مواسم لكل منهما، بالإضافة إلى ضم الفلسطيني آدم كايد لمدة 3 مواسم، في خطوة تعكس سياسة النادي في ضم عناصر شابة وواعدة.

من جهة أخرى، أعلن نادي الزمالك مؤخرًا تجديد عقد نجم خط الوسط المخضرم عبدالله السعيد لمدة موسمين، ليواصل مشواره مع القلعة البيضاء، في ظل الاعتماد الكبير عليه كعنصر خبرة داخل الفريق.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية فنية وإدارية يقودها المدير الرياضي جون إدوارد، بهدف بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والشباب استعدادًا لانطلاقة قوية في الموسم الجديد.