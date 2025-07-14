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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير عن عبدالله السعيد: أفضل لاعب في مصر

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب عبدالله السعيد نجم الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"عيد ميلاد أفضل لاعب في مصر".

وكان قد كشف وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن كواليس غياب عبدالله السعيد لاعب الفريق عن معسكر الإسماعيلية خلال فترة تواجده في الجهاز الفني الموسم الماضي، مؤكدًا أنه كان يعاني من إصابة في الظهر ويحتاج إلى برنامج علاجي خاص.

وقال القباني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "عبدالله السعيد كان بيعاني من إصابة في الظهر، وطلب التواجد خارج المعسكر للعلاج وأنا طلبت منه التواجد في النادي لخوض تدريبات تأهيلية، وتم التعامل مع الأمر وقتها بشكل احترافي، والإدارة تدخلت لحل أزمة مستحقاته المالية، وهو أمر يُحسب لها".

وأضاف: "رغم أنني كنت أتعامل بشفافية وأوضح الحقائق، إلا أنني تعرضت لهجوم غير مفهوم، لا أعلم إن كان مقصودًا أم لا".

وعن أزمته مع المدير الفني السابق أيمن الرمادي، أوضح القباني: "من الأسبوع الثاني لي في الزمالك قررت عدم حضور المحاضرات الفنية، لكن في أحد المحاضرات الفنية سألت عن غياب الكابتن أيمن عبدالعزيز وكانت قبل نهائي كأس مصر، وتم إبلاغي أن الرمادي طلب عقد جلسة منفردة مع اللاعبين، وهو من حقه كمدير فني، لكن بعض أفراد جهازه المعاون أبدوا استياءهم".

وأشار القباني إلى أنه كان حازمًا في تطبيق اللوائح، قائلاً: "وقّعت عقوبة على اللاعبين الذين ظهروا على دكة البدلاء وهم يحملون هواتفهم، لأن الغلط حصل وكان لابد من تطبيق اللائحة".

وعن كواليس أخرى، قال: "في أحداث كتير وأسرار حصلت وقت وجودي كمدير كرة في الزمالك، لكن مش هتكلم عنها مهما حصل، وأنا باحترم النادي والمرحلة اللي اشتغلت فيها".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أنه لم يتسلّم بعد مكافأة كأس مصر حتى الأن، وأنه حصل على وعود مجلس الإدارة بالحصول عليها قريبًا.

عبدالله السعيد الاهلي الزمالك

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