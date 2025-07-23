البوسة مش جريمة.. مواجهة ساخنة بين راغب علامة ومصطفى كامل

دخل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في مواجهة علنية مع النجم اللبناني راغب علامة، على خلفية واقعة شهدها حفل للأخير في الساحل الشمالي، خلال مداخلتهم الهاتفية في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2..واليكم أبرز التصريحات:



مصطفى كامل: النقابة لم تُخطئ ولن نسمح بتحويل المسارح إلى مهرجانات أحضان

مصطفى كامل: ما حدث في حفل راغب علامة أزمة حقيقية.. واحترام المسرح واجب

راغب علامة يعلّق على أزمة أحمد فتوح: بحبه وعايزه يروح معايا النقابة

النقابة دورها تحميني.. راغب علامة لـ مصطفى كامل: البوسة مش جريمة

تفاصيل المواجهة الساخن بين راغب علامة ومصطفى كامل بشأن أزمة حفل الساحل

مصطفى كامل: الأزمة ليست بسيطة ومسارح مصر لا تقل عن مسارح الدول العربية



أكد مصطفى كامل أن النقابة لم تفتعل الأزمة، ولم تتجاوز اختصاصاتها، قائلًا: «نقابة المهن الموسيقية مسؤولة عما يُعرض على المسرح فقط، ولسنا جهة ترخيص لأفلام أو أفراح».



وأضاف نقيب الموسيقيين: «أنا بغير على بلدي وبحبها وبخاف على رموز الفن فيها، ولن أقبل أن يُستغل الموقف من قبل مرتزقة يحاولون تشويه النقابة». واستنكر كامل المشاهد التي وصفها بـ"غير اللائقة"، متسائلًا: «يعني نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟!».



وأوضح: «هل ما حدث في حفل الساحل يمكن أن يحدث في الرياض أو بيروت؟، علينا أن نحترم قيمنا ومسارحنا كما نحترم مسارح الدول الأخرى، فلا مجال للتهاون أو السخرية من هذه الواقعة».

وشدد على أهمية التمييز بين أنواع الإجراءات، موضحًا: «الاستدعاء والتحقيق مختلفان عن المنع أو الشطب، وكل إجراء له سياقه القانوني.. ولما نغلط لازم نعترف.. وماينفعش نتهكم على الأخطاء».



وعبر راغب علامة عن تعاطفه مع اللاعب أحمد فتوح، وعلّق على الواقعة بطرافته المعتادة قائلًا: "أنا الراجل ده بحبه.. وعايز أقابله، ياريت ييجي معايا النقابة"، مضيفًا مازحًا:"والله أنا عايز فتوح يروح معايا النقابة".

وأشار إلى أن ما جرى من جدل لا يعدو كونه سوء تفاهم، مؤكدًا في الوقت نفسه شعوره بالحزن إزاء ما حدث، لكنه شدد على رغبته في طيّ الصفحة وتهدئة الأجواء.

