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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

الثانوية العامة
الثانوية العامة
إسراء عبدالمطلب

في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي، يسعى طلاب الثانوية العامة في مصر عام 2025 إلى اختيار مسارات دراسية تضمن لهم مستقبلًا مهنيًا واعدًا، يُواكب تطورات التكنولوجيا ويُلبّي متطلبات السوق. ومع ظهور تخصصات جديدة، وتغير أولويات الشركات والمؤسسات، لم تعد الكليات التقليدية وحدها الخيار الأمثل.

وبات من الضروري، عند اختيار الكلية، أن يوازن الطالب بين شغفه الشخصي، ومجال قدراته، ومجموعه الدراسي، من جهة، وبين اتجاهات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية من جهة أخرى. كما أن دراسة الجدوى المهنية والمالية لأي كلية أصبحت من العوامل الحاسمة في تحديد القرار.

7 كليات مطلوبة في سوق العمل

في هذا السياق، نرصد في التقرير التالي أهم 7 كليات مطلوبة في سوق العمل المصري لعام 2025، بالإضافة إلى أبرز التخصصات داخلها، والوظائف الأعلى أجرًا المتاحة لخريجيها.

1. كلية الذكاء الاصطناعي

تشهد الثورة الصناعية الرابعة تناميًا غير مسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة: الصناعة، الطب، الأمن السيبراني، والتعليم.

أهم الوظائف المتاحة:

• مهندس تعلم آلي

• مطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي

• محلل بيانات متقدم

• مختبر أمن سيبراني

متوسط الرواتب:
تبدأ من 12,000 جنيه شهريًا للمبتدئين، وقد تصل إلى 50,000 جنيه في الشركات الدولية أو بعد عدة سنوات من الخبرة.

2. كلية الحاسبات والمعلومات (تخصصات البرمجة، الروبوتات، المعلومات الحيوية)
تُعد البرمجة والتقنيات المرتبطة بالأنظمة الذكية من أكثر المهارات طلبًا، محليًا ودوليًا. كما أن تخصص "حوسبة الروبوتات" و"البيانات الحيوية" يشهدان طلبًا متزايدًا في القطاعات الصحية والصناعية.

أهم الوظائف المتاحة:

• مطور تطبيقات

• مهندس برمجيات

• مطور روبوتات صناعية

• باحث معلومات حيوية

متوسط الرواتب:
من 10,000 إلى 40,000 جنيه شهريًا، ويرتفع الراتب حسب التخصص والمهارات التقنية.

3. كلية الهندسة (ببرامجها الحديثة)
الهندسة ما زالت من أعمدة التنمية، لكن التميز يكمن الآن في الأقسام الحديثة مثل: الهندسة الكيميائية، هندسة الإلكترونيات الدقيقة، وهندسة الطاقة المتجددة.

أهم الوظائف المتاحة:

• مهندس إلكترونيات دقيقة

• مهندس كيميائي في الصناعات الدوائية أو البترولية

• مهندس طاقة شمسية أو رياح

• مصمم دوائر ذكية

متوسط الرواتب:
من 9,000 إلى 30,000 جنيه، وقد يرتفع في شركات القطاع الخاص أو المشروعات الدولية.

4. كلية العلوم (أقسام علوم الحاسب، جيولوجيا البترول، تكنولوجيا المعلومات)
تُتيح كلية العلوم فرصًا مرنة لتخصصات تتقاطع مع تكنولوجيا العصر، خصوصًا علوم الحاسب وتحليل البيانات والموارد الطبيعية.

أهم الوظائف المتاحة:

• خبير تحليلات جيولوجية واستكشاف النفط

• عالم بيانات

• محلل نظم معلومات

• مطور نظم بيئية

متوسط الرواتب:
من 8,000 إلى 25,000 جنيه شهريًا، مع فرص سفر مرتفعة للعمل بالخليج وأفريقيا.

5. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء
تعد  واحدة من الكليات النوعية الحديثة التي تستعد لاحتياجات المستقبل في مجالات الملاحة الفضائية، الأقمار الصناعية، والاتصالات الفضائية.

أهم الوظائف المتاحة:

• مهندس فضاء

• محلل بيانات أقمار صناعية

• مطور نظم تحكم للطائرات بدون طيار

متوسط الرواتب:
من 12,000 إلى 35,000 جنيه، وتزداد بفرص المشاركة في مشروعات إقليمية بالتعاون مع وكالات الفضاء.

6. كلية النانو تكنولوجي
يمثل علم النانو أحد المجالات الحيوية في تطوير الطب، الصناعة، الزراعة، والطاقة. والطلب عليه يتصاعد في الصناعات الدوائية والهندسية.

أهم الوظائف المتاحة:

• باحث تقنيات نانو

• مهندس تصنيع نانوي

• مطور تطبيقات في نانو الطب أو نانو الإلكترونيات

متوسط الرواتب:
من 10,000 إلى 28,000 جنيه شهريًا، مع فرص دعم حكومي للمشروعات البحثية.

7. كلية التمريض
رغم أنها ليست من الكليات التقنية، إلا أن التمريض من المهن الأكثر طلبًا في مصر والعالم، نظرًا لنقص الكوادر المؤهلة، وارتفاع عدد المراكز الطبية والمستشفيات.

أهم الوظائف المتاحة:

• ممرض في القطاع الحكومي أو الخاص

• مساعد جراح

• ممرض سفر أو ممارس متخصص

متوسط الرواتب:
من 7,000 إلى 18,000 جنيه شهريًا، مع فرص عمل خارجية في الخليج وأوروبا.

 إن اختيار الكلية الأنسب لم يعد قائمًا فقط على الرغبة أو المجموع، بل أصبح قرارًا استراتيجيًا مرتبطًا بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. وتشير المؤشرات إلى أن التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والرعاية الصحية، ستكون الأكثر طلبًا في العقد القادم.

لذلك، يُنصح طلاب الثانوية العامة 2025 بالاطلاع على البرامج الجديدة بالكليات، والمقارنة بين التخصصات المختلفة من حيث فرص العمل، الدخل المتوقع، ومدى توافقها مع ميولهم واهتماماتهم.

وفي هذا السياق، أشار الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة إلى أن هناك تحولًا ملموسًا في توجهات الطلاب نحو الكليات والبرامج المستحدثة ذات الطابع التكنولوجي، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية اكتساب المهارات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.

بيئة تعليمية حديثة وشراكات مع القطاع الخاص

وقال الخبير التربوي، الدكتور مجدي حمزة، إن الجامعات المصرية بدأت خلال السنوات الأخيرة توسعة ملحوظة في طرح البرامج التكنولوجية الجديدة، والعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير فرص تدريب حقيقية، وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الأكثر طلبًا.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العديد من الجامعات شهدت بالفعل تحديثًا كبيرًا في بنيتها التحتية، وتزويد معاملها ومختبراتها بأحدث الأجهزة، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات التعليم الإلكتروني، مما يضمن تجربة تعليمية أكثر تفاعلية وحداثة.

وأضاف أن الجامعات لا تكتفي بتحديث المحتوى الأكاديمي، بل تعمل أيضًا على بناء روابط وثيقة مع قطاع الأعمال والصناعة، لضمان توافق المناهج مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل. ويتم ذلك من خلال توفير فرص التدريب العملي، والمشاركة في مشاريع تطبيقية مع شركات ومؤسسات كبرى، ما يمنح الطلاب خبرة عملية تعزز من فرص توظيفهم بعد التخرج.

وعي طلابي متزايد بمستقبل المهن

وأشار الخبير التربوي إلى أن الإقبال الملحوظ من طلاب الثانوية العامة في السنوات الأخيرة – لاسيما عام 2022 – على الكليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والهندسة التكنولوجية، يعكس وعيًا ناضجًا بأهمية التعليم الموجه نحو سوق العمل.

واختتم تصريحه قائلاً: "مع استمرار الطفرات التكنولوجية، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في التوسع، حيث يسعى الطلاب إلى استثمار تعليمهم في مجالات تضمن لهم الازدهار في سوق تنافسي ومتسارع التحولات".

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