إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي

أصيب 4 عمال بإصابات بسيطة، عقب سقوط مفاجىء لإحدى المظلات الحديدية "التندات" أثناء تركيبها، بموقع مشروع موقف سيارات أجرة نجع حمادي، تحت الإنشاء بمدينة قنا، مساء الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وقوع الحادث، انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى موقع المشروع لمتابعة الموقف ميدانيا، حيث أكد أن الموقف لا يزال في طور التنفيذ، ولم يتم استلامه حتى الآن من الشركة المنفذة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع أثناء إحدى مراحل تركيب المظلات، كما أوضح أن الإصابات التي لحقت بالعمال وصفت بالبسيطة.

وفي ضوء ذلك، وجه المحافظ بإغلاق الموقع مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية، وضمان الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في الموقع، مع الاستعانة باستشاري هندسي متخصص لفحص أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية.

كما أصدر محافظ قنا، توجيها عاجلا بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة يثبت تقصيرها في أعمال التنفيذ أو الإشراف الفني على المشروع.

يذكر أن مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بنجع حمادي يُقام على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ويعد أحد مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث يضم مبنى إداريًا، ومظلات معدنية حديثة، ومسارات مرورية منظمة، ولم يتم استلامه حتى تاريخه من قبل الجهة التنفيذية.