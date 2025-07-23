شاهد.. تطهير الترع ومكافحة الحشرات بقرى دمياط

وجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بتكثيف أعمال النظافة العامة وتحسين أوجه الإصلاح البيئي بجميع المراكز والمدن، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، برئاسة المهندسة حنان الأطروش، تنفيذ حملات موسعة تستهدف مختلف القطاعات الخدمية والبيئية بالمركز.

وفي هذا السياق، فقد تم تطهير مصرف السرو العمومي بالكاشف الجديد ، ضمن خطة الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الصرف بالمركز . كما شملت الجهود تنفيذ أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات البعوض، بما يسهم في الحد من مسببات الأمراض.

وعلى جانب آخر، واصلت فرق العمل جهودها في رفع مخلفات النظافة من الشوارع والأحياء، إلى جانب ري المسطحات الخضراء، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمركز .