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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة الثاني على الجمهورية: كنت واثقة فيه.. وفعلا تحمل المسئولية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
علي مكي

أكدت السيدة وفاء عبد البديع، والدة الطالب المتفوق حسين أحمد حسين الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، أن الأسرة كلها كانت داعمة لنجاح ابنها، مشددة على أن الهدوء داخل المنزل وتوفير بيئة مستقرة كانا عاملين أساسيين في تحقيقه لهذا الإنجاز.

وقالت خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس،  اليوم الأربعاء: "حسين بطبعه هادي، وده ساعدني إننا نهيّأ له الجو المناسب. أنا كنت متوترة، لكن هو اللي كان يهديني، يقول لي: اهدى يا ماما إن شاء الله خير".

وأوضحت أنها كانت تترك له حرية تنظيم وقته لأنه كان يعرف جيدًا ماذا يريد: "لما يقول أنا هذاكر دلوقتي، خلاص البيت كله يبقى هادي، ولو قال عايز أستريح، أقول له ماشي، هو عارف إمتى يذاكر وإمتى يرتاح".

وأضافت أنها لم تضغط عليه في المذاكرة، بل كانت تعتمد على الثقة المتبادلة بينهما: "أنا كنت واثقة فيه، وطول عمره قد الثقة دي، من ابتدائي وهو بيجيب الدرجة النهائية، وفي الإعدادية كان الأول، وفي أولى ثانوي كمان، الحمد لله".

وتابعت الأم بفخر: "كان دايمًا بيصحى الفجر ويبدأ يذاكر بعد الصلاة، والوقت ده كان فعلاً فيه بركة. هو اللي كان بيعلّمني أوقات، مش العكس، وكنت بسيبه يذاكر على طريقته".

ولم تنسَ الأم دور باقي أفراد الأسرة، فقالت: "أخته الكبيرة في كلية فنون تطبيقية، وكانت دايمًا بتساعده وبتدعمه. بصراحة، الأسرة كلها كانت بتشتغل مع بعض عشان نوصل للحظة دي".

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