إيزاك يشترط 18 مليون يورو لتجديد عقده مع نيوكاسل وسط اهتمام الهلال وليفربول

اشترط المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، الحصول على راتب ضخم من أجل تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، في ظل اهتمام كبير من جانب ليفربول والهلال السعودي بالحصول على خدماته.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نيوكاسل يسعى لتمديد عقد إيزاك، إلا أن اللاعب وضع شروطًا مالية مرتفعة، مطالبًا بأكثر من ضعف راتبه الحالي، إذ يتقاضى نحو 7 ملايين يورو سنويًا، ويُقال إنه يشترط الحصول على ما يقارب 18 مليون يورو للموافقة على الاستمرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى بالفعل عروضًا من الدوري الإنجليزي ومن السعودية، أبرزها من ليفربول ونادي الهلال، حيث أبدى الأخير جدية كبيرة في المفاوضات.

وكانت شبكة "فوت ميركاتو" قد ذكرت مؤخرًا أن إيزاك منفتح على فكرة الانتقال إلى الهلال، ووافق مبدئيًا على العرض، في انتظار استكمال المفاوضات الرسمية بين الطرفين.

يُذكر أن إيزاك انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 70 مليون يورو، وقدم موسمًا مميزًا العام الماضي، أحرز خلاله 27 هدفًا وصنع 6 أهداف في 42 مباراة بجميع المسابقات.