ختام الجولة الأولى بالدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

اختُتمت مباريات الأسبوع الأول من الدور الثاني لدوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، في نسخته الحادية عشرة، والتي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ودعم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت الجولة منافسات قوية على ملاعب مراكز الشباب، وتألق فريق مركز شباب النطاف وحقق فوزًا مثيرًا على نظيره مركز مدينة قلين بهدفين مقابل هدف، في لقاء اتسم بالحماس والإثارة حتى اللحظات الأخيرة على ملعب مركز شباب قلين.

كما واصل فريق مركز شباب سيدي غازي عروضه القوية، ليحقق انتصارًا مهمًا على فريق نشرت بثنائية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركز شباب الرملة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدوري يُنظم وفق أعلى معايير الاحترافية، مع تطبيق صارم لإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سيارات إسعاف وتجهيزات طبية كاملة لضمان سلامة اللاعبين والجماهير، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار "محروس" إلى أن الدور الأول شهد مشاركة 23 فريقًا موزعين على 4 مجموعات عبر قرعة علنية، مثمنًا الروح الرياضية العالية التي تسود أجواء البطولة، والأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الأسبوع الثاني من الدور الثاني يوم الأحد المقبل، بافتتاح مواجهات المجموعة الأولى، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة ميدانية من صبحي عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والأستاذ مصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمحافظة.