قفزة سياحية جديدة في مصر| 12.5 مليار دولار إيرادات وطفرة في الليالي السياحية خلال 9 أشهر

بين رمال الأهرامات وأمواج البحر الأحمر، وبين تاريخ الفراعنة وسحر النيل، تسير مصر بخطى واثقة نحو استعادة مجدها السياحي. وفي وقت تعاني فيه بعض الدول من اضطرابات اقتصادية وتحديات في جذب الزوار، تأتي مصر لتعلن عن واحدة من أفضل نتائجها السياحية في السنوات الأخيرة، بمؤشرات تُبشّر بمرحلة جديدة من التعافي والازدهار.

12.5 مليار دولار في 9 أشهر.. أرقام تتحدث عن نفسها

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير حديث حول أداء ميزان المدفوعات، عن ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة نمو وصلت إلى 15.4%. هذه الأرقام تعكس ليس فقط تعافيًا، بل انطلاقة جديدة لقطاع ظل لسنوات يعاني من أزمات متتالية.

الليالي السياحية ترتفع.. 134.3 مليون ليلة خلال 9 أشهر

الأمر لم يتوقف عند الإيرادات فقط، بل تجاوزها إلى زيادة ملحوظة في عدد الليالي السياحية، حيث وصلت إلى 134.3 مليون ليلة، مقارنة بـ116.4 مليون ليلة في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع يؤشر إلى عاملين مهمين: ارتفاع عدد السائحين، ورضاهم عن تجربتهم داخل مصر، ما يدفعهم لتمديد إقامتهم.

قطاع يتعافى بثقة

وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن تحقيق إيرادات بهذا الحجم في 9 أشهر فقط، وبنسبة نمو تفوق 15%، يعد مؤشرًا قويًا على استعادة قطاع السياحة لعافيته. وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة التي بذلتها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الاستقرار الأمني.

وأشار الشامي إلى أن فتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب الترويج الذكي للمقاصد السياحية المصرية، ساهم في استعادة ثقة السائح الأجنبي، مما انعكس على زيادة الإيرادات وعدد الليالي.

تأثير اقتصادي واسع النطاق

وأوضح الشامي أن هذه الطفرة في الإيرادات لا تقتصر فائدتها على ميزان المدفوعات أو توفير النقد الأجنبي فحسب، بل تمثل عامل جذب للاستثمار في القطاع السياحي، كما تُسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من قدرات مصر التنافسية على الخارطة السياحية العالمية.

دعوة لاستدامة الزخم

واختتم الشامي تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنويع المنتج السياحي المصري، ودعم مفاهيم السياحة المستدامة، إلى جانب تكثيف الحملات الترويجية الموجهة، خصوصًا في الأسواق غير التقليدية. وأضاف أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استراتيجية طويلة الأمد تضع في الاعتبار متغيرات السوق العالمية واحتياجات السائح العصري.

تُظهر هذه الأرقام أن السياحة في مصر لم تعد مجرد قطاع تقليدي يعتمد على عبق التاريخ وجمال الطبيعة، بل أصبحت ركيزة اقتصادية ديناميكية قادرة على التكيّف والتطور. وبينما تمضي مصر قدمًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا لهذا القطاع الحيوي، تظل التحديات قائمة، لكن الطموح والعمل المستمر يفتحان الباب أمام تحقيق المزيد.