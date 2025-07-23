محافظ الجيزة: الرد على 99.3% من شكاوى المواطنين وحلها جميعًا

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تلقّي طلبات المواطنين ومتابعة الشكاوى بمختلف الملفات، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين للاستماع إليهم، وبحث مشكلاتهم وشكواهم والعمل على سرعة حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي أشار خلاله إلى نجاح أجهزة المحافظة في الرد على نسبة ٩٩.٣٪ من إجمالي الشكاوى الواردة لمختلف الجهات، حيث تصدّرت معدلات الإنجاز أحياء: (الهرم، بولاق الدكرور، إمبابة، الدقي، الطالبية، جنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (الجيزة، منشأة القناطر، الصف، أطفيح، أبوالنمرس)، إضافة إلى مديريات وهيئات: (الطب البيطري، التربية والتعليم، الهيئة العامة للنظافة والتجميل، جهاز السرفيس والنقل الجماعي، الطرق، الشباب والرياضة، التموين، مياه الشرب والصرف الصحي)، التي تم الرد من خلالها على ١٠٠٪ من الشكاوى الواردة إليها.

وفي إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمراكز التكنولوجية، وملائمة لاحتياجات المواطنين المترددين عليها، وجّه المحافظ بمراجعة تجهيزات تلك المراكز ورصد احتياجاتها من أعمال صيانة وتجديد وتحديث ودعم فني، لضمان تحقيق أقصى استفادة وتيسير تقديم الخدمات.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن أداء المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة إلى نجاحها في الانتهاء من ٩٦.٣٪ من المعاملات الواردة إليها.

كما تابع المحافظ أصداء الدورة التدريبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التخطيط لرفع كفاءة العاملين بملف التصالح، مشددًا على ضرورة اتباع أحدث الأساليب الموضوعة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، مع الإشارة إلى التقدم الملحوظ في إنهاء الطلبات المقدمة، حيث تم البت في ٩٧.٩٢٪ من طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين بشأن مخالفات البناء.

وفيما يخص أعمال الطرح والترسية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية، شدّد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بطرح المشروعات الخاصة بكل جهة، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في الاعتماد على المناقصات المحدودة، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بشأن تعزيز معدلات الشفافية والتنافسية، والحصول على أفضل عروض التنفيذ.

وأعلن عن عقده لاجتماع موسّع برئاسته لبحث آليات الإسراع في إجراءات الطرح والترسية، بمشاركة سكرتيري عموم ومديري إدارات العقود والمشتريات بالأحياء والمراكز والمدن.

وأكد المحافظ أن الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين وتطوير قنوات التواصل معهم تُعدّ من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة على مستوى الأحياء والمراكز والمديريات تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم خدمات حكومية ميسّرة وفعالة، والعمل على تحسين جودة حياة المواطن بشكل ملموس.