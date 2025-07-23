رئيس شركة مياه الجيزة أثناء تكريم أوائل الطلاب: جيل جديد من الكفاءات الفنية المدربة لخدمة قطاع المياه والصرف الصحي

تقليد سنوي، تحرص عليه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقيادة المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، لتكريم المتميزين من طلبة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وتشجيع الطلاب، كأول مدرسة متخصصة لتعليم الطلاب اساسيات العمل في معامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأقام المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، احتفالية لتكريم العشرة الأوائل من طلاب مدرسة مياه الجيزة الفنية، في إطار البرنامج السنوي الذي تنظمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الشركات التابعة.

وأكد المهندس منصور بدوي، خلال كلمته في حوار خاص لصدى البلد، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الطلاب المتفوقين، وإيماناً بأهمية إعداد كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات شركات المياه والصرف الصحي في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قامت بإنشاء مدارس متخصصة لهذا الغرض، ويبلغ عدد الشركات المشاركة في هذا المشروع 7 شركات على مستوى الجمهورية، من بينها شركة الجيزة.

وأوضح بدوي، أن مدرسة بولاق الفنية التابعة لشركة مياه الجيزة تخدم أبناء محافظتي الجيزة والفيوم، وتأسست قبل نحو 4 سنوات، ونحتفل بتخريج الدفعة الثانية منها، ولفت إلى أن أحد خريجي المدرسة حصل على حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، والمركز الأول على مستوى محافظة الجيزة.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن المدرسة تقدم نموذجاً مميزاً في التعليم الفني المتخصص، حيث توفر للطلاب ورشاً ومعامل حديثة، بالإضافة إلى نخبة من المدرسين المتخصصين، وتضم المدرسة ثلاثة تخصصات رئيسية هم: تشغيل وصيانة المحطات، المعامل، والشبكات، ومن المقرر إضافة تخصص جديد هذا العام وهو "الطلمبات"، نظراً لاحتياج الشركات لكوادر مدربة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف بدوي، أن هذا النموذج التعليمي يهدف إلى إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع المياه والصرف الصحي، والمساهمة بفعالية في تشغيل وصيانة المحطات ومتابعة المشروعات المختلفة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس منصور بدوي، جهود شركة الجيزة في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمراكز الصف وأطفيح، حيث يشمل مركز الصف 20 قرية، ومركز أطفيح 22 قرية، ويتم تنفيذ نحو 82 مشروعاً في شبكات المياه والصرف الصحي بطول حوالي 400 كم لكل منهما، بالإضافة إلى 52 محطة رفع للصرف الصحي، و6 محطات معالجة، ومحطة مياه رئيسية بطاقة إنتاجية تبلغ 34 ألف متر مكعب، و4 روافع رئيسية لخدمة 42 قرية.

وأوضح بدوي، أن شركة مياه الجيزة مكلفة بتنفيذ الوصلات المنزلية، بينما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز التنفيذي، تنفيذ المحطات والشبكات الرئيسية، ولفت إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90% من المشروعات، وأصبحت معظمها تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين في القرى المستهدفة.

كما أشار رئيس شركة مياة الجيزة، إلى بدء المرحلة الثانية من مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، والتي تشمل مراكز منشأة القناطر، البدرشين، والعياط، حيث بدأت الشركة في طرح المشروعات وتنفيذ الدراسات بالتعاون مع أفضل المكاتب الاستشارية لتحديد احتياجات المواطنين تمهيدًا لتنفيذ مشروعات المرحلة الجديدة.