محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة هاتفيًّا

أجرى المهندس عادل النجار محاظ الجيزة اتصالًا هاتفيًّا هنّأ خلاله أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة وهم الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر جاد الرب، الحاصل على المركز الأول بالشعبة العلمية (رياضيات) على مستوى الجمهورية من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين في العلوم والتكنولوجيا Stem والطالبة سلمى وليد سمير محمد الحاصلة على المركز السابع بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية من مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الرسمية للغات .

وأكد المهندس عادل النجار أن تفوق طلاب الجيزة مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المحافظة متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الجامعية والمستقبلية، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله أولياء الأمور ودورهم الأساسي في دعم الأبناء وتحفيزهم على تحقيق هذا الإنجاز.

كما وجّه المحافظ الشكر والتقدير لجميع المعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية، لما بذلوه من جهد مخلص خلال العام الدراسي و المشاركين في امتحانات الثانوية العامة مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح هو ثمرة تعاون وتكامل بين الطالب والمعلم والأسرة.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدّخر جهدًا في دعم المتفوقين ورعايتهم باعتبارهم نواة المستقبل مشيرًا إلى حرص المحافظة على تكريم النماذج المضيئة من أبنائها، وتقديم كل أوجه الدعم لهم.