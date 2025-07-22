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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع العيادة.. خريج خدمة اجتماعية ينتحل صفة طبيب نفسي في الجيزة

المنشآة الطبية
المنشآة الطبية
أحمد زهران

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة، برئاسة الدكتور رامي إبراهيم عبد البديع، مدير إدارة العلاج الحر، بمواصلة حملاتها المكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفات والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والصحية المعتمدة.

وذلك في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية.

حيث شنت الإدارة حملة تفتيشية موسعة بمركز ومدينة العياط، برئاسة الدكتور أحمد رشاد مدير إدارة العلاج الحر بشمال العياط، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع الفرع الرئيسي لمنشأة طبية مخالفة لعدم الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ويديرها شخص حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وانتحاله صفة طبـيب أخصائي نفسية وعصبية، وقيامه بإدارة مكان بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة لأحكام القانون، حـيـث تبين أن الشخص المذكور غير مرخص له بمزاولة المهنة، والمنشأة تعمل دون ترخيص رسمي.

كما تم مصادرة عدد من الأجهزة الطبية المستخدمة داخل المنشأة الطبية، والتي تدار دون إشراف أو تصريح من الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الأجهزة الطبية.
وأكد مدير إدارة العلاج الحر بالجيزة، أن الحملة الرقابية التي نفذت بجنوب الجيزة في مركز العياط، لم تكن الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة بشكل دوري في كافة مراكز ومدن جنوب الجيزة.

وأضاف الدكتور رامي،  أن إدارة العلاج الحر بالجيزة لا تتوانى في دعم ومساعدة أي صاحب منشأة طبية حريص على تقنين وضعه القانوني، وعلى من يرغب في استخراج الترخيص التوجه مباشرة إلى إدارة العلاج الحر، حيث سيتلقى كل التيسيرات اللازمة ولن يُقابل بأي تعقيد، أما من يصر على العمل دون ترخيص فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بكل حسم".

وأوضح مدير إدارة العلاج الحر بالجيزة، أن من يقوم بفك الشمع دون سند قانوني يتم تحرير محضر جنح له بدائرة القسم التابع له بتهمة فك الأختام، في مخالفة صريحة للقانون.

وشدد مدير ادارة العلاج الحر، على أهمية وعي المواطنين وحرصهم على التعامل فقط مع الجهات الطبية المرخصة، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن الحملات الرقابية مستمرة لحماية صحة وسلامة الجميع، ولضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالقانون.
 

إدارة العلاج الحر مديرية الصحة بالجيزة المنشآت الطبية مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

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