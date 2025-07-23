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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة تؤهل الطلاب لخدمة مشروعات القطاع

المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة
المدرسة الفنية لمياه الشرب بالجيزة
أحمد زهران   -  
عدسة أحمد رمضان

صرح تعليمي عملاق للتعليم الفني في محافظة الجيزة، أقامته وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان، من أجل إنشاء مدرسة متخصصة للتعليم الفني لتأهيل الكوادر من الطلبة وتعليمهم وتدريبهم بأحدث الأساليب للإستفادة بهؤلاء الطلاب في تنفيذ المشروعات المختلفة، صدى البلد أجرى معايشة داخل المدرسة للتعرف أكثر على تخصص الطلاب وتدريباتهم.

في البداية أكد أحمد عباس، مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، أن المدرسة تضم ثلاثة أقسام رئيسية، هي: قسم الشبكات، قسم المحطات، وقسم ضبط جودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي، وجميعها تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح عباس، أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، تتضمن مزيجاً من الدراسة النظرية والعملية، حيث تُجرى الدراسة النظرية داخل الفصول الدراسية، في حين تتم التدريبات العملية داخل المدرسة، وفي المحطات والمعامل التابعة للشركة القابضة.

وأشار مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن المدرسة أنشئت خلال العام الدراسي 2021/2022، وأن الدفعة الحالية هي أول دفعة تتخرج من المدرسة، وقد حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني لمياه الشرب، إلى جانب حصول عشرة طلاب منها على مراكز متقدمة على مستوى محافظة الجيزة.

وأكد عباس، أن المدرسة تعمل وفق بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والإسكان، ينص على تعيين الطالب فور تخرجه داخل الشركة، مع منحه مكافأت سنوية خلال فترة الدراسة والتدريب، مما يضمن له مستقبلاً وظيفياً مستقراً.

وتابع مدير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قائلاً: "لو لديَّ ابن في هذه المرحلة، لن أتردد لحظة في التقديم له بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب، لما توفره من تأهيل علمي وعملي متميز".

ومن جانبه، أكد عبد الغني حسين، مدير معمل الحاسبات الآلية بالمدرسة، إن المدرسة بدأت عملها فعلياً في العام الدراسي 2024/2023، وقد تخرجت أول دفعة العام الماضي، وحصدت فيها المدرسة المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة.

وأضاف حسين، أن المدرسة تستقبل طلاباً من محافظات الجيزة والفيوم والقليوبية، ويتم اختيار 150 طالباً من بين ما يقرب من 1000 إلى 1200 متقدم سنوياً، وتضم المدرسة ثلاثة تخصصات رئيسية: شبكات، معامل، ومحطات.

وأكد مدير معمل الحاسبات الآلية بمدرسة مياه الجيزة، أن قسم الحاسبات الآلية يخدم جميع التخصصات، حيث يتم إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، لتأهيل الطالب في مجال الحاسب الآلي، بما يساهم في تطوير أداء الشركة مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، أعرب الطالب مؤمن عبد المنعم، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في شهادة الدبلومات الفنية، عن امتنانه لدعم معلميه، مشيراً إلى أن حسن تنظيم الوقت والمذاكرة المنتظمة كانا سبباً رئيسياً في تفوقه.

وأضاف مؤمن: "أطمح في الالتحاق بكلية الهندسة، وأؤمن بأن مدرسة المياه لا تخرج فقط فنيين محترفين، بل تبني شخصية ملتزمة قادرة على النجاح في الحياة العملية، وهو ما تعلمناه منذ اليوم الأول داخل المدرسة".

وأكد الطالب، أن مدرسة المياه تؤهل طلابها للعمل داخل محطات وشبكات ومعامل الشركة، وتغرس فيهم قيم الالتزام والانضباط، وهما من أهم سمات الإنسان الناجح.

محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مدرسة متخصصة للتعليم الفني وزارة الإسكان تخصص الطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة مدرسة المياه

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