نائب محافظ الجيزة: سنحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالعطف جذريا خلال 5 شهور

علق الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، على شكاوى أهالي قرية العطف في مركز العياط بالجيزة من ارتفاع بالجيزة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، قائلا: "هذه مشكلة مزمنة، ونتعامل معها بشكل سنوي، وقرية العطف تطل على النيل، ومع نهاية ارتفاع المنسوب الطبيعي لمياه النيل، يرتفع معه منسوب المياه الجوفية بالقرية".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه المشكلة لا تعاني منها قرية العطف فقط، ولكن أهالي أكثر من قرية، وتتجاوب معها المحافظة بشكل مستمر، عن طريق تطهير الترع والمصارف حتى لا يزيد منسوب المياه بما يؤدي إلى غرق القرى".

وتابع: "قرية العطف مجاورة للنيل، ومع ارتفاع منسوب مياه النيل الطبيعي جدا يرتفع منسوب المياه الجوفية، وكل عام كنا نتعامل مع المشكلة بالطرق التقليدية حتى يتم انتهاء مشروع الصرف الصحي".

وأكد: "لدينا حل جذري لقرية العطف، وأعتقد أن مشروع الصرف الصحي خلال 4 إلى 5 شهور مقبلة سيكون دخل الخدمة في القرية لحل المشكلة جذريا"، مشيرًا، إلى أن الجهود المبذولة خلال آخر 5 سنوات لاحتواء مثل هذه المشكلات بالجيزة كانت ضخمة جدا.