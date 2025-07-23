محمد الصباحي: اعتزال التحكيم من أصعب القرارات.. وجاء بمحض إرادتي

تحدث الحكم الدولي السابق محمد الصباحي عن أسباب اتخاذه قرار اعتزال التحكيم بعد مسيرة طويلة من حمل الصافرة دامت لأكثر من عقدين من الزمن.

وقال الصباحي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا أخترت التوقيت المناسب للاعتزال وقراري ليس له علاقة بقرار أوسكار بعدم استمرار أصحاب الـ45 عامًا».

وأشار الصباحي إلى أن الخبير الكولومبي أوسكار رويز في أول لقاء له مع الحكام إنه ليس لديه مشكلة مع الحكام الكبار وإن الشرط الأساسي بالنسبة له هو الكفاءة.

وأردف قائلًا: «أنا أتخذت قرار اعتزالي بمحض إرادتي ودون ضغوط من أحد، وأنا كان بالنسبة لي القرار اختيار فن التوقيت».

وأكد الصباحي: «قرار الاعتزال من أصعب القرارات وراضٍ عن مشواري التحكيمي الذي دام لمدة 21 سنة، ولكن هو قرار نهائي ولا رجعة فيه».

واستنكر الصباحي تجاهل أعضاء لجنمة الحكام توجيه الشكر له بعد قراره اعتزال التحخكيم، متسائلًا: «هل يُعقل أنه بعد قرار اعتزالي لم يقم أي عضو في لجنة الحكام بالاتصال بي ولا بالكابتن محمد الحنفي حتى يقول لي كلمة شكرًا حتى؟!».