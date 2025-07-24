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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استدعاء المالك وتحريات.. قرارات بشأن حريق مصنع أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في التهام حريق ضخم مصنع قطع غيار سيارات بالمنطقة الصناعية بأكتوبر  والذي أسفر عن إصابة 31 عاملا من بينهم فرد من قوات الحماية المدنية.

وقررت النيابة استدعاء مالك المصنع لسماع أقواله حول ملابسات الحريق وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه وكلفت النيابة رجال المعمل الجنائي بتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق ومدى وجود مواد مساعدة على الاشتعال لتحديد احتمالية وجود شبهة جنائية، كما طلبت حصر الخسائر التي خلفتها النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 20 سيارة إطفاء لإخماد حريق مصنع قطع غيار سيارات في المنطقة الصناعية بأكتوبر بعد تجديد النيران بشكل سريع وهائل مرة أخرى.

ونقلت سيارات الإسعاف عدد من العمال والموظفين داخل المصنع إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة إصابتهم بحالات اختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من النيران وسجلت مبدئيا حوالي 15 حالة إصابة فيما يتم تقديم الإسعافات الأولية لآخرين في موقع الحادث وارتفع عدد المصابين إلى 31 شخص بينهم فرد من قوات الحماية المدنية أصيب بكسر أثناء عمليات الإخماد.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتبين ان النيران اشتعلت في مصنع "الخناجري" لقطع غيار سيارات "ضفاير عربيات" في مجمع سامي سعد بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل مع النيران ونجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة عليها.

حريق مصنع قطع غيار سيارات المنطقة الصناعية

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