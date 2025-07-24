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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بعد إغلاق قياسي جديد

S&P 500
S&P 500
وكالات

استقرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 تقريباً خلال تعاملات ليلة الأربعاء 23 يوليو/ تموز، وذلك بعد أن سجل المؤشر إغلاقاً قياسياً جديداً، مدفوعاً بآمال إحراز تقدم فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية.

وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.4%. بينما انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 110 نقاط، أو بنسبة 0.2%.

وأعلنت شركتا ألفابت Alphabet، وتسلا Tesla، وهما من الشركات العظماء السبع، عن نتائج أعمالهما بعد إغلاق جلسة الأربعاء. ارتفعت أسهم Alphabet بنحو 2% بعد أن سجلت أرباحاً وإيرادات تفوق التوقعات في الربع الثاني، بينما انخفضت Tesla بأكثر من 3% في تداولات متقلبة بعد أن خاب أمل المستثمرين مع انخفاض إيرادات قطاع السيارات للربع الثاني على التوالي.

وخلال جلسة التداول العادية يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.78% مسجلاً إغلاقه القياسي الثاني عشر هذا العام. كما صعد مؤشر Dow Jones الصناعي 507.85 نقطة أو بنسبة 1.14%، ليقترب من مستوى إغلاق قياسي جديد بفارق أربع نقاط تقريباً. وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.61% ليرسخ مكانته فوق مستوى 21 ألف نقطة لأول مرة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بفضل التطورات الإيجابية على صعيد التجارة هذا الأسبوع. ففي مساء الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، التابعة له، إن إدارته توصلت إلى "اتفاق شامل" مع اليابان، يتضمن فرض رسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 15% على الواردات الأميركية منها.

كما استفادت المؤشرات الرئيسية من تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الذي أفاد بأن الولايات المتحدة تُحرز تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.  وأشار التقرير إلى أن الاتفاق التجاري قد يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وعلق أستاذ المالية في كلية وارتون وكبير الاقتصاديين في مؤسسة Wisdom Tree، جيريمي سيغل، قائلاً لقناة CNBC، إن تطورات الرسوم الجمركية قد تُسهم في الحفاظ على ارتفاع ثقة المستثمرين مرتفعةً ابتداءً من الآن.

وأضاف سيغل: "بدأنا نلمس بعض الوضوح في إبرام هذه الصفقات، وهو أمر إيجابي بالتأكيد. وهذا يُحافظ على زخم سوق الأسهم".

وتُعدّ شركات Dow، وHoneywell، وAmerican Airlines، وUnion Pacific من بين الشركات التي ستُعلن عن نتائج أعمالها يوم الخميس. كما سيترقب المتداولون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وآخر قراءة لمؤشر مديري المشتريات الأميركي لشهر يوليو، ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران.

S&P 500 Dow Jones الصناعي تسلا Tesla

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