رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينعى الطالب عبدالله خليل

نعى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ببالغ الحزن والأسى، الطالب عبد الله خليل، الطالب بمعهد محمد صديق المنشاوي بمنشأة سوهاج، وأحد أعضاء فريق الإنشاد الديني بمنطقة سوهاج الأزهرية، والذي مثّل الأزهر الشريف في عدد من المعارض والمحافل الدولية، وانتقل إلى جوار ربه اليوم بعد صلاته الفجر وختمه الورد القرآني.

ويؤكد رئيس القطاع أن الفقيد -رحمه الله- كان يتيما ومثالًا في الأدب والأخلاق، وحافظًا لكتاب الله، وموهبة أزهرية واعدة في مجال الإنشاد، أحبّه الجميع لدماثة خلقه وصوته العذب، وكان نموذجًا مشرفًا لطالب الأزهر.

ويتقدم فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب، وإلى زملائه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.