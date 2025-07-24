رئيس جامعة الأزهر يهنئ أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز أكاديمية البحث العلمي

قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كلية العلوم بنين القاهرة لتميز وفوز الدكتور عمرو حسني هاشم، الأستاذ المساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية، بجائزة الأستاذ الدكتور فينيس كامل جوده للإبداع العلمي لشباب الباحثين في مجال علوم المواد وتطبيقاتها.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور خالد كرم، الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بالكلية، لتميزه وفوزه بجائزة الأستاذة الدكتورة انتصارات الشبكي في العلوم الأساسية مجال «الرياضة البحتة».

كما قدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى كلية الصيدلة بنات القاهرة بتميز وفوز الدكتورة إيمان سمير عبد العزيز نصير، الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلة بالكلية، بجائزة الأستاذ الدكتور شوقي الحداد، في مجال الأورام السرطانية.