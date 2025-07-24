قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مالي في باماكو
بمناسبة عيد ميلادها..دينا فؤاد توجه الشكر والاعتذار لجمهورها | تفاصيل
أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور
ذروة أحمال غير مسبوقة.. مصر تسجل الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء
السكك الحديدية تنهي خدمة مشرف قطار ورئيس وردية خدمات بعد وقائع تقصير في المنوفية وأسوان
تامر حبيب يكشف سر بداية فيلم تيمور وشفيقة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40
كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025
مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماس
القبض على سايس تعدى على مواطن رفض دفع أجرة ركن السيارة بالمعادي
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان
بحضور رموز الأزهر والإفتاء.. وزير الأوقاف السابق يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا موسعًا قدمه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول الخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي في مختلف أرجاء الجمهورية.

مدبولي شدد على أن مواجهة الشائعات لا تكون فقط عبر التصحيح، بل ببناء وعي قادر على فهم أبعادها وتقدير مخاطرها، وخصوصًا لدى الشباب والنشء، وذلك لتشكيل حاجز منيع يحمي المجتمع من تأثير هذه الظواهر السلبية.

التقرير تضمن عرضًا لمحاور متعددة، أهمها اعتماد خطة ممنهجة لمجابهة الشائعات عبر أدوات التوعية الحديثة، مثل إنتاج مقاطع فيديو وبوسترات توعوية بمشاركة الأئمة والواعظات، إلى جانب إشراك المواطنين بشكل مباشر في كشف الإشاعات والرد عليها، من خلال الخطب والدروس والندوات في المساجد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار الأزهري إلى أن تطور الإعلام الرقمي فرض واقعًا جديدًا، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لترويج المعلومات الكاذبة، ما دفع الوزارة لإطلاق منصات إلكترونية في كافة المديريات، وتشكيل وحدات دعوة رقمية نشطة على تطبيقات مثل فيسبوك، تويتر، تيليجرام، وتيك توك.

كما تضمنت الخطة دورات وورش عمل تدريبية للأئمة والواعظات لتأهيلهم في مجال تفنيد الإشاعات بالمنطق والعلم، إلى جانب إطلاق مجلات رقمية مثل "منبر الإسلام" و"وقاية"، التي تركز على معالجة الفكر المنحرف والخطاب التحريضي.

وفي سياق موازٍ، أكد الوزير استمرار حملة "صحح مفاهيمك" التي تتناول مجموعة من القضايا المؤثرة على وعي المجتمع مثل الإدمان، الانتحار، التنمر، الرشوة، والعنف ضد الأطفال، وغيرها من السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى توظيف الوسائل التفاعلية الحديثة لجعل الخطاب الدعوي أكثر تأثيرًا وشمولًا.

ومن بين أبرز المبادرات، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات "منصة الأوقاف الرقمية"، وهي منصة شاملة توفر محتوى علميًا وثقافيًا ودينيًا بلغة عصرية، وتستهدف كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال، عبر تقديم محتوى ترفيهي يحمل القيم الأخلاقية والإسلامية.

كما أنشأت الوزارة قسمًا خاصًا على منصتها الرقمية لمواجهة "التطرف اللاديني"، عبر مجموعة من المقالات والمضامين التي تعالج ظاهرة الشائعات فكريًا ونفسيًا.

واختتم الأزهري تقريره بعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها على مدار العام، أبرزها حملات دعوية موحدة تناولت خطر الشائعات في خطب الجمعة، ومشاركات إعلامية عبر برامج تلفزيونية وصحفية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، بالإضافة إلى حملة إعلامية موسعة عبر منصات الوزارة الرقمية.

وأكد وزير الأوقاف التزام الوزارة بمواصلة جهودها التوعوية كجزء من رسالتها الأساسية في نشر ثقافة الوعي، وتحصين المجتمع من كل فكر هدام أو إشاعة مغرضة تهدد استقراره.

وزارة الأوقاف الشائعات مصطفى مدبولي المنصات الرقمية الوعي المجتمعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

سوق اليوم الواحد بطور سيناء

​افتتاح سوق اليوم الواحد في طور سيناء لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر

بمشاركة مجتمعية من حزب حماة وطن بورفؤاد تعلن بدء زراعة أعمدة إنارة عامة بطريق جمال عبد الناصر

جولة تفقدية

وزير الإسكان بالدقهلية: سرعة الانتهاء من التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه بلقاس ودخولها الخدمة في أقرب وقت

بالصور

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد