الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا موسعًا قدمه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول الخطوات التي تتخذها الوزارة لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي في مختلف أرجاء الجمهورية.

مدبولي شدد على أن مواجهة الشائعات لا تكون فقط عبر التصحيح، بل ببناء وعي قادر على فهم أبعادها وتقدير مخاطرها، وخصوصًا لدى الشباب والنشء، وذلك لتشكيل حاجز منيع يحمي المجتمع من تأثير هذه الظواهر السلبية.

التقرير تضمن عرضًا لمحاور متعددة، أهمها اعتماد خطة ممنهجة لمجابهة الشائعات عبر أدوات التوعية الحديثة، مثل إنتاج مقاطع فيديو وبوسترات توعوية بمشاركة الأئمة والواعظات، إلى جانب إشراك المواطنين بشكل مباشر في كشف الإشاعات والرد عليها، من خلال الخطب والدروس والندوات في المساجد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار الأزهري إلى أن تطور الإعلام الرقمي فرض واقعًا جديدًا، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لترويج المعلومات الكاذبة، ما دفع الوزارة لإطلاق منصات إلكترونية في كافة المديريات، وتشكيل وحدات دعوة رقمية نشطة على تطبيقات مثل فيسبوك، تويتر، تيليجرام، وتيك توك.

كما تضمنت الخطة دورات وورش عمل تدريبية للأئمة والواعظات لتأهيلهم في مجال تفنيد الإشاعات بالمنطق والعلم، إلى جانب إطلاق مجلات رقمية مثل "منبر الإسلام" و"وقاية"، التي تركز على معالجة الفكر المنحرف والخطاب التحريضي.

وفي سياق موازٍ، أكد الوزير استمرار حملة "صحح مفاهيمك" التي تتناول مجموعة من القضايا المؤثرة على وعي المجتمع مثل الإدمان، الانتحار، التنمر، الرشوة، والعنف ضد الأطفال، وغيرها من السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى توظيف الوسائل التفاعلية الحديثة لجعل الخطاب الدعوي أكثر تأثيرًا وشمولًا.

ومن بين أبرز المبادرات، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات "منصة الأوقاف الرقمية"، وهي منصة شاملة توفر محتوى علميًا وثقافيًا ودينيًا بلغة عصرية، وتستهدف كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال، عبر تقديم محتوى ترفيهي يحمل القيم الأخلاقية والإسلامية.

كما أنشأت الوزارة قسمًا خاصًا على منصتها الرقمية لمواجهة "التطرف اللاديني"، عبر مجموعة من المقالات والمضامين التي تعالج ظاهرة الشائعات فكريًا ونفسيًا.

واختتم الأزهري تقريره بعرض سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها على مدار العام، أبرزها حملات دعوية موحدة تناولت خطر الشائعات في خطب الجمعة، ومشاركات إعلامية عبر برامج تلفزيونية وصحفية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، بالإضافة إلى حملة إعلامية موسعة عبر منصات الوزارة الرقمية.

وأكد وزير الأوقاف التزام الوزارة بمواصلة جهودها التوعوية كجزء من رسالتها الأساسية في نشر ثقافة الوعي، وتحصين المجتمع من كل فكر هدام أو إشاعة مغرضة تهدد استقراره.