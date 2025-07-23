الأوقاف تواصل المجالس العلمية بالمساجد وتطلق المجلس الـ 33 لشرح السيرة النبوية

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق المجلس الثالث والثلاثين ضمن سلسلة المجالس العلمية، المخصصة لقراءة كتاب "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية" للإمام السهيلي، في 97 مسجدًا بأنحاء الجمهورية.

وينطلق المجلس، الذي يُعقد خلال الفترة من السبت 26 يوليو حتى الجمعة 1 أغسطس 2025م عقب صلاة العشاء، من موضوع: "قدوم الوفود من الحبشة على رسول الله ﷺ"، في 79 مسجدًا، بالإضافة إلى 18 مجلسًا علميًا في كتب دينية متنوعة.

وتُعد هذه المجالس جزءًا أساسيًّا من الخطة الدعوية الشاملة التي وضعتها الوزارة، بهدف مواجهة مظاهر التطرف اللاديني وتآكل القيم الأخلاقية، مع التركيز على ترسيخ معاني الانتماء والهوية الوطنية من منطلق ديني أصيل.

كما تؤكد وزارة الأوقاف أن مجالس الإقراء بالمساجد تُسهم في تعميق الارتباط بالسيرة النبوية، ونقل التراث الإسلامي بأبعاده التربوية والعلمية إلى جمهور المصلين بصورة منهجية ومدروسة.

نتائج الدور الثاني

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن اعتماد نتائج الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025م للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وذلك في الفرق الثلاث: التمهيدية، الأولى، والثانية، مؤكدة نشر النتائج رسميًّا داخل مقارّ المراكز اعتبارًا من الأحد 27 يوليو 2025م.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان الطلاب التوجه إلى إدارات المراكز للاطلاع على نتائجهم، واستلام إشعارات النجاح أو الرسوب حسب المستويات التعليمية.