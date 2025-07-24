غيابات في معسكر الزمالك.. فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات مؤقتًا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعداداته الجادة لانطلاق الموسم الكروي الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وشهد المعسكر عدة غيابات، أبرزها أحمد الجفالي، الذي تم استبعاده بقرار فني مؤقت لحين حسم مصيره مع الفريق، إلى جانب أحمد فتوح، الذي يتغيب عن المعسكر بقرار من جهاز الكرة، على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن حضوره حفلًا بالساحل الشمالي دون إذن مسبق.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته الاثنين الماضي، عقب راحة قصيرة لمدة 24 ساعة منحها المدير الفني للاعبين، في إطار خطة الإعداد البدني والفني للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال الأيام المقبلة مباريات ودية قوية للوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم بأفضل صورة قبل انطلاق المسابقات الرسمية.