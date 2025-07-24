الزمالك يواصل تألقه وديًا.. وكايد على أعتاب الظهور الأول أمام وادي دجلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لانطلاق الموسم الجديد، من خلال معسكره المغلق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي شهد خوض عدة مباريات ودية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وخاض الزمالك خلال المعسكر وديتين أمام فريقي رع والشمس، حيث حقق الفوز في الأولى بهدف دون رد، أحرزه ناصر ماهر في الدقيقة 27. وفي المباراة الثانية، تغلب الفريق الأبيض على الشمس بنتيجة مثيرة (5-4).

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراته الودية المقبلة أمام وادي دجلة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يشهد اللقاء الظهور الأول للوافد الجديد الفلسطيني آدم كايد، بعد الإعلان رسميًا عن انضمامه لصفوف الفريق خلال الأيام الماضية.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا إلى الوقوف على مستوى الصفقات الجديدة وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.