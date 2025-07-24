تداول 70 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 70 ألف طن بضائع و784 شاحنة و386 سيارة؛ حيث شملت حركة الواردات 7 آلاف طن بضائع و318 شاحنة و338 سيارة.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الصادرات شملت 63 ألف طن بضائع و466 شاحنة و48 سيارة؛ حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي (INCE Amasra ،ALcudia Express، الحرية 2) بينما غادرت السفينة GillENA وعلى متنها 53 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينة Belagos Express.



وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 2700 طن بضائع و374 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (نيوعقبة، وايلة، وآور)، وسجلت الهيئة وصول وسفر 2461 راكبا بموانيها.