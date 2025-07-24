فان دايك يرحب بإكيتيكي: الانضمام لليفربول مجرد بداية.. والعمل الجاد هو الأساس

لم يتأخر قائد ليفربول فيرجيل فان دايك في توجيه رسالة ترحيب مباشرة إلى الوافد الجديد هوجو إكيتيكي، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف "الريدز" قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، مؤكدًا أن التحديات الحقيقية تبدأ الآن بالنسبة للمهاجم الفرنسي الشاب.

فان دايك، الذي قاد الفريق إلى العديد من النجاحات، تحدث بصراحة عن أهمية الانسجام السريع داخل منظومة الفريق، وضرورة التأقلم مع الأجواء الجديدة، خاصة بعد أن التحق إكيتيكي بزملائه في هونج كونج للمشاركة في المعسكر الصيفي وخاض أول حصة تدريبية مفتوحة مع الفريق.

وقال المدافع الهولندي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الانضمام إلى ليفربول يعني أنك تمتلك الجودة الكافية، ولكن الأهم من ذلك هو كيف يندمج اللاعبون في المجموعة ويتكيفون مع الروح العامة للفريق".

وأشاد فان دايك بالأجواء داخل غرفة الملابس، معتبرًا أنها عامل مساعد على التكيف السريع، لكنه أكد أن ذلك لا يغني عن الجدية والالتزام، مضيفًا: "الجميع هنا مطالبون بالعمل الجاد، نحن جميعًا فريق واحد، ويجب أن نقاتل سويًا من أجل كل ما ينتظرنا هذا الموسم".

وكان ليفربول قد دعم صفوفه هذا الصيف بسبعة صفقات قوية، من بينهم الحارسان أرمين بيتشي وفريدي وودمان، إلى جانب المدافع جيريمي فريمبونج، وصانع الألعاب فلوريان فيرتز، والظهير ميلوش كيركيز، والحارس جيورجي مامارداشفيلي، قبل أن يكتمل عقد التعاقدات بانضمام إكيتيكي.

وحول المهاجم الفرنسي الذي تألق في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي بتسجيله 22 هدفًا وصناعة 12 تمريرة حاسمة، قال فان دايك: "من الرائع أن يكون إكيتيكي هنا. قلت له فور لقائنا: العمل الجاد يبدأ الآن. عليه أن يثبت نفسه كلاعب مهم للفريق، في كل مرة يحصل فيها على فرصة. هذا هو التحدي الحقيقي".

رسالة فان دايك جاءت لتؤكد أن الانضمام إلى ليفربول ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة من الاجتهاد، وأن البقاء ضمن النخبة يتطلب بذل أقصى الجهد كل يوم، وسط منظومة تعتمد على روح الفريق أولًا.