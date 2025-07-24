مكملة ببركة دعائك.. يسرا تحيي ذكرى رحيل والدتها

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل والدتها معبرة عن احتياجها وافتقادها لها.

ونشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت: "٦ سنين على فراقك يا أمي و لسة فراقك سايب فراغ كبير في حياتي مافيش أي حاجة ممكن تعوض وجودك، مكملة ببركة دعائك و ربنا يصبرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا، ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويرحمك ويسكنك فسيح جناته، فضلا وليس أمراً برجاء قراءة الفاتحة لأمي و كل أحبابنا اللي فارقونا".

أعمال يسرا

تواصل يسرا حاليًا تصوير فلمين : “بنات فاتن” و"الست لما" حسب الأيام الماضية. وتجسد في الأولى شخصية أم من مجتمع شعبي، بينما تؤدي في الثانية دور شخصية مؤثرة في قضايا المرأة