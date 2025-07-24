فريدة الشوباشي: ثورة يوليو أعادت لمصر هويتها .. ولا تزال المؤامرات مستمرة

صرحت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو أكدت الهوية المصرية الرافضة للاستعمار، والذل، وأعادت لمصر مكانتها، وهويتها الوطنية.

نجاح الثورة

وأكدت "الشوباشي"، خلال لقائها في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC، أن لشعب مصر دورًا كبيرًا في نجاح الثورة، وكان هو العنصر الأساسي الذي راهن عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المؤامرات ضد مصر لا تزال مستمرة حتى اليوم، مشيرة إلى أن بناء السد العالي، تم وسط تحديات جسيمة من مؤامرات واغتيالات، إلا أن الإرادة الشعبية والتصميم على التقدم كانا أقوى من كل هذه العقبات.

وأوضحت" الشوباشي"، أن ثورة يوليو كانت نموذجًا ألهم شعوب العالم، وقدّمت صورة مشرفة لوطن يقوده شعبه بإرادة حرة وعزيمة لا تلين.

https://www.youtube.com/watch?v=3GmZmS2rHGs