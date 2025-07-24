من ثورة التحرر إلى عصر البناء.. مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بإنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في كلمته اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، إلى أن هذه الثورة لا تزال حاضرة في أذهان المصريين، لما تحمله من دلالات ترتبط بما نشهده اليوم من إنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف "زايد"، أثناء استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تشابهًا كبيرًا بين ثورة ٢٣ يوليو ،وثورة ٣٠ يونيو، من حيث الإنجازات التنموية، والبنية التحتية، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة ،التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأوضح أستاذ علم الأجتماع ، أن ثورة يونيو قدمت مؤشرات عديدة على نهضة كبيرة في الدولة المصرية، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة ،شهدت طفرة صناعية ،وزراعية واسعة، إلى جانب تطورات علمية كثيرة.

الحياة اليوم - د/ أحمد زايد: ثورة 23 يوليو تجربة وطنية وضعت مصر على طريق ثابت في الحياة