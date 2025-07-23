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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى 23 يوليو ودعم مصطفى أبو زهرة

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية أكبر احتفالية جماهيرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، بمشاركة الفنان أحمد جمال وحضور نخبة من رموز الشباب والرياضة والفن والسياسية، والتي جاءت بالتزامن مع سلسلة من المؤتمرات واللقاءات التي ينظمها الحزب لدعم مرشحي القائمة الوطنية والمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية حضور جماهيري كبير وصل لـ 200 ألف مواطن من مختلف مركز وأحياء الإسكندرية، واستقبل الأهالي ضيوف الاحتفالية بهتافات وطنية ولافتات تحمل شعار الحزب وأسماء مرشحيه لمجلس الشيوخ 2025 مع الأغاني والهتافات الوطنية.

وقال الدكتور مصطفى أبو زهرة، أمين مساعد أمانة الرياضة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن ذكرى ثورة 23 يوليو هي لحظة فارقة في تاريخ الوطن، حيث شكلت انطلاقة لمسيرة الاستقلال والتنمية وبناء الدولة الحديثة، وهي مناسبة نستلهم منها روح الوطنية والعمل من أجل رفعة مصر، لافتا إلى أن حزب مستقبل وطن حرص على إحياء هذه المناسبة بمحافظة الإسكندرية تأكيدا على القيم الوطنية وتعزيزا لروح الانتماء لدى الشباب.

ووجه «أبو زهرة» خلال كلمته في الاحتفالية، الدعوة إلى جماهير الشعب المصري لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" وكذلك في المقاعد الفردية، مضيفا: "إننا نؤكد أن مرشحينا يمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يؤهلهم لتحمل المسؤولية والعمل تحت قبة البرلمان لخدمة المواطنين بشكل حقيقي، ومستقبل وطن لديه استراتيجية متكاملة تضمن العمل من أجل مصلحة المواطن على المستوى الخدمي والتشريعي والسياسي".

وتوجه الدكتور مصطفى أبو زهرة، بالشكر لأهالي محافظة الإسكندرية على دعمهم وثقتهم في اختيار مرشحي حزب مستقبل وطن، واعدا بمرحلة فارقة في تاريخ الخدمات البرلمانية والتشريعية من نواب مستقبل وطن لأهالي محافظة الإسكندرية.

وشدد الدكتور مصطفى أبوزهرة أمين مساعد أمانة الرياضة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة السياسية الفاعلة، ونزول المواطنين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدا أن المشاركة الواسعة هي حجر الأساس في بناء دولة قوية ومستقرة تعبر عن إرادة أبنائها، وتحقق تطلعاتهم في مستقبل أفضل.
جاء ذلك بحضور قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ومن نجوم الرياضة كابتن سيد معوض، عصام الحضري، محمد فضل، وليد سليمان، أحمد حسن، أيمن يونس، احمد الأحمر.

الدكتور مصطفى أبوزهرة حزب مستقبل وطن الدستوري أهمية المشاركة السياسية المشاركة السياسية الفاعلة صناديق الاقتراع

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