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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم لقاءً جماهيريا لدعم مرشحي الشيوخ بأبويوسف

لقاء جماهيري بمستقبل وطن بالإسكندرية
لقاء جماهيري بمستقبل وطن بالإسكندرية
أحمد بسيوني

نظّمت أمانة العامرية أول بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة العمدة منصور حمودة علواني، لقاءً جماهيريًا مع المهندس عبدالله سعداوي، مرشح الحزب لمجلس الشيوخ، وذلك بمنطقة أبو يوسف، في إطار استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

حضر اللقاء المهندس عبدالله سعداوي، مرشح الحزب لمجلس الشيوخ بالإسكندرية، والعمدة منصور حمودة علواني أمين القسم، وهاشم عبد المالك عضو الشؤون القبائل العربية بالمركزية، ومحمد منيسي، أمين التنظيم بالقسم، والشيخ على أبو خبير كبير قبلة القناشات، وصافى خميس مجيد الماوي كبير عائلات الماوي، والدكتور سليمان سعداوي راغب، بالإضافة حضور أهالي أبو يوسف وقبيلة النقاشات، وعدد من قيادات الأمانات النوعية وأعضاء الحزب.

وأكد المهندس عبدالله سعداوي، خلال كلمته، أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة باعتبارها خطوة محورية في دعم المسار الديمقراطي، واستكمال مشروعات الدولة القومية التي لم تتوقف رغم التحديات.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين المواطن والمؤسسات، مشيرًا إلى أن العمل الميداني والاستماع لمطالب المواطنين ونقلها تحت قبة مجلس الشيوخ يعد جزءًا أساسيًا من مهام المرشح الوطني.

من جانبه، رحّب العمدة منصور حمودة علواني بالحضور، مؤكدًا على التزام أمانة القسم بتكثيف التواصل مع المواطنين في مختلف القرى والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات الحزب، ودعا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها مسؤولية وطنية تسهم في دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أكدوا دعمهم لمرشح الحزب، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، انطلاقًا من شعورهم الوطني ورغبتهم في استمرار مسيرة البناء والتنمية.

الاسكندرية مستقبل وطن العمدة منصور حموده عبدالله سعداوي مجلس الشيوخ

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