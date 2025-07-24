السيسي في ذكرى ثورة يوليو: لن نترك مواطنًا قلقًا على غده رغم التحديات

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، استعرض خلالها الدور التاريخي للثورة، ومساهمتها في إحياء روح التحرر بالمنطقة، مؤكدًا في الوقت ذاته على إنجازات الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتزامها بحماية المواطن وسط التحديات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن ثورة ٢٣ يوليو كانت شرارة تحول فارقة في تاريخ الوطن، مشددًا على أنها أضاءت مشاعل التحرر في دول العالم الثالث والمنطقة العربية.

الجمهورية الجديدة انطلقت بخطى ثابتة

وأوضح الرئيس" السيسي"، خلال كلمته اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، والتي أذيعت عبر برنامج "الحياة اليوم "،على قناة "الحياة"، أن هذه الثورة قامت على خطى ثابتة، تؤمن بالعلم والتخطيط ،وتوفيق الله، وكانت أساسًا لبدء الجمهورية الجديدة التي انطلقت منذ عام ٢٠١٤.

الجيش يحمي.. والتنمية مستمرة

وأشار رئيس الجمهورية إلى دور الجيش المصري، في تطهير البلاد من الإرهاب، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة، تمثلت في إنشاء المدن الذكية، وإزالة المناطق العشوائية، بالإضافة إلى مشروع "حياة كريمة" الذي يخدم نحو ٦٠ مليون مواطن، ويهدف إلى تمكينهم من العيش في بيئة حضارية تليق بهم.

إرادة لا تنكسر.. ومواطن لن يُترك وحده

وشدد" السيسي"، على أن الدولة المصرية لن تترك أي مواطن قلقًا على مستقبله، رغم التحديات والضغوط المستمرة، مشيرًا إلى أن إرادة الشعب المصري ،كانت وراء صمود مصر بعزيمة لا تعرف الانكسار، في مواجهة ما يجري من حولها.

تحية للثوار.. ولأيادٍ مصرية تبني الوطن

واختتم رئيس الجمهورية كلمته ،بتوجيه التحية إلى قادة ثورة يوليو، وإلى جيش مصر وشرطتها، ولكل يد مصرية تبني الوطن.