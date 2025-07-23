أكاديمي: ثورة 23 يوليو مجيدة.. والرئيس السيسي أكد أنها حررت مصر من الاستعمار

هنأ أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال أحمد زايد في تصريحات له على قناة "الحياة“،: ”ثورة 23 يوليو مجيدة، والرئيس السيسي في كلمته أكد أن ثورة 23 يوليو تجربة وطنية خلصت مصر من الاستعمار".

وأضاف أحمد زايد :" ثورة 23 يوليو وضعت مصر على طريق ثابت، ففي أعقاب ثورة 23 يوليو كان لدينا تجربة تنموية وبعد 30 يونيو كان لدينا تجربة تنموية أدت لتغيرات إيجابية في الحياة الاقتصادية والسياسية".

وأكمل أحمد زايد: الرئيس السيسي يقود مصر بتجربة رائدة كي تصبح مصر من أقوى دول المنطقة وهناك مؤشرات كثيرة تدل على ذلك ".

ولفت أحمد زايد إلى أن هناك إنجازات ضخمة تحققت في مصر في مجال القضاء على العشوائيات والزراعة والصناعة والإسكان ".

