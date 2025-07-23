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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطران شيحان يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان
ميرنا رزق

هنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري ثورة 23 يوليو. 

وقال : باسم الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الإيبارشيّة، وكافة المؤسسات التابعة للإيبارشية، وبالأصالة عن نفسه، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، أعادها الله على الجميع، بالخير والرخاء والسلام.

المطران جورج شيحان السيسي ثورة 23 يوليو الكهنة ثورة الثالث والعشرين من يوليو

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