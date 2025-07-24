نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعائك .. غسل الدجاج النيئ قبل الطهي يعرّضك للتسمم الغذائي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

ماسك طبيعي يهدّئ بشرتك بعد عناء يوم حار

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

بذور الشيا الحبة السحرية لحرق الدهون وكبح الشهية.. إليك طرق تحضيرها

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية