مصطفى بكري: مصر لا تباع ولا تشترى.. ولا يمكن أن تقبل بتهجير الأشقاء الفلسطينيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الكارهين لمصر من الإخوان وجهات أجنبية رافضة لموقف مصر من التهجير، مشيرا إلى أن مصر لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن أن تقبل بتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا برفض تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”،أن مصر تواجه واحدة من أخطر المؤامرات في تاريخها الحديث، مؤكداً أن ما يحدث ليس خلافًا سياسيًا عاديًا، بل خطة ممنهجة تستهدف إسقاط الدولة وإسكات صوتها الوطني المستقل.