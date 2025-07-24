سناء منصور: الحاجة مكة عبد الإله .. أيقونة الريف المصري ونموذج نادر للكفاح بصمت

قدمت الإعلامية القديرة سناء منصور حلقة خاصة ومؤثرة عن الحاجة مكة عبد الإله، ضمن برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، حيث سلطت الضوء على قصة كفاح واحدة من أبرز الرائدات الريفيات في مصر، والتي وُصفت بأنها "أكبر رائدة ريفية في مصر".

وقالت سناء منصور خلال الحلقة إن الحاجة مكة عبد الإله تمثل نموذجًا نادرًا للمرأة المصرية التي عملت في صمت واجتهاد لأكثر من 40 عامًا، بدأت رحلتها من بيت بسيط في قرية العدوة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، لكنها استطاعت أن تترك بصمة غير مسبوقة في مجتمعها.

وأشارت إلى أن إسهامات الحاجة مكة لم تقتصر على تعليم السيدات مهنة الخياطة فحسب، بل امتدت لتشمل دعمًا شاملًا للمرأة الريفية، حيث ساعدت في استخراج الأوراق الرسمية لهن، وساهمت في محو أميتهن، وتوعيتهن بدورهن في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة.

وأضافت منصور: "الحاجة مكة لم تعلّم فقط المهارات، بل أعادت صياغة واقع النساء في قريتها، وخلقت جيلًا جديدًا من الفتيات القادرات على الاعتماد على أنفسهن، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي".