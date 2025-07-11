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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلى القردة | سناء منصور تكشف عن رسالة طريفة من عبد الحليم حافظ

سناء منصور
سناء منصور
عادل نصار

فى حكاية طريفة ومليئة بالذكريات، روت الإعلامية سناء منصور خلال تقديمها أولى حلقات برنامج "ست ستات"، المذاع عبر قناة "DMC"، كواليس واحدة من أجمل رسائل التشجيع التى تلقتها من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أثناء عملها فى إذاعة "مونت كارلو".
 


وأوضحت أن عبد الحليم أرسل لها أسطوانة لأغنيته الشهيرة "مداح القمر"، وكانت جديدة فى ذلك الوقت، وكتب على غلافها: "إلى القمر من مداح القمر"، ثم أضاف تحتها عبارة غير متوقعة:"إلى القردة سناء منصور مع حبى."

ضحك فريق البرنامج بشدة، فيما علّقت سناء بأن ذلك كان نوعًا من الدلع والمزاح بينهما، مؤكدة أن عبد الحليم كان يشجعها فى بداياتها الإعلامية، خاصة مع الجمهور الشبابى فى مونت كارلو، لدرجة أن المستمعين أسسوا لها "فان كلوب" باسم القردة سناء منصور.

وانطلقت منذ قليل أولى حلقات برنامج "ست ستات" على قناة "DMC"، والذى تقدمه كل من الإعلاميات سالى شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طع زكى وسناء منصور.

ويقدم البرنامج يوم السبت من كل أسبوع الإعلامية سالى شاهين ويوم الأحد الإعلامية نهى عبدالعزيز، فيما تقدم البرنامج يوم الاثنين الإعلامية شريهان أبو الحسن وفى يوم الثلاثاء الإعلامية آية جمال الدين، أما يوم الأربعاء فتقدم البرنامج الإعلامية جاسمين طه زكى ويوم الخميس الإعلامية سناء منصور، وفى يوم الجمعة تقدم المذيعات الست الحلقة ليتناقشن فى موضوع مهم من وجهة نظر كل واحدة منهن.

يسلط "ست ستات" الضوء على قضايا المرأة والمجتمع والأسرة، ويقدم العديد من الفقرات التى تخاطب وتهم الشارع المصرى، كما يسلط الضوء على مختلف القضايا التى تمس الأسرة، بالإضافة إلى محتوى متنوع يعكس الاهتمامات والتحديات التى تواجه المجتمع

سناء الستات حليم الستات

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