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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن اعتراض 105 مسيرات أوكرانية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض الأنظمة الجوية  105 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مناطق عدة خلال الساعات الماضية.

وفي سياق اخر؛ بدأت روسيا، الأربعاء، تدريبات بحرية كبرى يشارك فيها أكثر من 150 سفينة و15 ألف عسكري في المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وبحر البلطيق وبحر قزوين، بحسب وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن مناورات "عاصفة يوليو" التي ستجرى في الفترة من 23 إلى 27 يوليو ستختبر جاهزية الأسطول للعمليات غير القياسية واستخدام الأسلحة بعيدة المدى وغيرها من التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة.

وأضافت الوزارة: "في البحر، ستتدرب أطقم السفن على الانتشار في مناطق القتال، وإجراء عمليات مضادة للغواصات، والدفاع عن مناطق الانتشار والنشاط الاقتصادي".

كما ستقوم المناورات بـ"صد الهجمات بأسلحة الهجوم الجوي والزوارق المسيرة والطائرات المسيرة المعادية، وضمان سلامة الملاحة، وضرب أهداف العدو والمجموعات البحرية".

وأعلنت الوزارة أن أكثر من 120 طائرة و10 أنظمة صاروخية ساحلية ستشارك في المناورات.

وسيقود التدريبات قائد القوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف.

تمتلك روسيا ثالث أقوى بحرية في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، وفقًا لمعظم التصنيفات العامة، على الرغم من أن البحرية عانت من سلسلة من الخسائر البارزة في حرب أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية بحر قزوين

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