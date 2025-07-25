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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل


أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني. 

ونوهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها بأن إيران لديها عدد من المرافق والأنشطة ويجب أن تكون واضحة بشأنها. 

وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي انه من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران.

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الي ان بنود معاهدة منع الانتشار النووي تشير إلى ضرورة الخضوع للتفتيش.

وفي وقت سابق؛ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المواقع النووية الإيرانية.


أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، موافقة إيران على زيارة فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة لمناقشة العلاقات بين الوكالة وطهران.

قالت إيران إنها ستجري محادثات مع روسيا والصين  في محاولة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي وكذلك طلب مساعدة الصين وروسيا لتأجيل عقوبات الأمم المتحدة قبل المحادثات النووية مع الأوروبيين، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية. 


 

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطاقة الذرية الخارجية الإيرانية الأمم المتحدة البرنامج النووي الإيراني

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